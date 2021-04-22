Байден та лідер Китаю заявили про амбітні плани щодо скорочення викидів в атмосферу

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін розповіли на глобальному кліматичному саміті про наміри своїх країн досягти вуглецевої нейтральності. Про це йдеться у текстовій трансляції CNN. Президент Байден оголосив про мету скоротити викиди парникових газів на 50−52%, порівняно з рівнем викидів 2005 року, а до 2050 року — створити економіку з нульовими викидами. Ці цифри були отримані після тривалих консультацій з урядовими установами, вченими, представниками промисловості, губернаторами, мерами і дослідниками навколишнього середовища.

Читайте також: В Європі 2020 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень

CNN наголошує, що цей крок підкреслює прихильність Байдена боротись з кліматичною кризою. Президент також закликав інших світових лідерів приєднатися до нього. «Жодна нація не може вирішити цю кризу поодинці, і я знаю, що ви всі це прекрасно розумієте. Всі ми, і особливо ті з нас, хто представляє найбільші економіки світу. Ми повинні активізувати свої зусилля. Ви знаєте, що ті, хто дійсно вживають заходів і роблять сміливі інвестиції у майбутнє чистої енергії, завтра отримають хороші робочі місця і зроблять свою економіку більш стійкою і більш конкурентоспроможною», — сказав президент США.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про прихильність своєї країни до «зеленого» розвитку — він підтвердив, що Китай планує вийти на пік вуглецевих викидів до 2030 року, а після цього за 30 років (до 2060) досягне вуглецевої нейтральності. Про цю мету лідер держави вперше оголосив у вересні 2020 року в відеозверненні до Генасамблеї ООН. Зараз Сі також заявив про план Китаю обмежити споживання вугілля: «Ми будемо суворо контролювати проєкти з виробництва електроенергії на вугіллі. Ми будемо суворо обмежувати споживання вугілля протягом 14-ої «пʼятирічки» і поступово скорочувати протягом 15-ї «пʼятирічки».