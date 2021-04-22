Байден и лидер Китая заявили об амбициозных планах по поводу сокращения выбросов в атмосферу

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин рассказали на глобальном климатическом саммите о намерениях своих стран достичь углеродной нейтральности. Об этом говорится в текстовой трансляции CNN. Президент Байден объявил о цели сократить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем выбросов 2005 года, а к 2050 году — создать экономику с нулевыми выбросами. Эти цифры были получены после длительных консультаций с правительственными учреждениями, учеными, представителями промышленности, губернаторами, мэрами и исследователями окружающей среды.

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CNN отмечает, что этот шаг подчеркивает приверженность Байдена бороться с климатическим кризисом. Президент также призвал других мировых лидеров присоединиться к нему. «Ни одна нация не может решить этот кризис в одиночку, и я знаю, что вы все это прекрасно понимаете. Все мы, и особенно те из нас, кто представляет крупнейшие экономики мира. Мы должны активизировать свои усилия. Вы знаете, что те, кто действительно принимают меры и делают смелые инвестиции в будущее чистой энергии, завтра получат хорошие рабочие места и сделают свою экономику более устойчивой и более конкурентоспособной», — сказал президент США.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил о приверженности своей страны к «зеленому» развитию— он подтвердил, что Китай планирует выйти на пик углеродных выбросов к 2030 году, а затем за 30 лет (до 2060) достигнет углеродистой нейтральности. Об этой цели лидер государства впервые объявил в сентябре 2020 года в видеообращении к Генассамблее ООН. Сейчас Си также заявил о плане Китая ограничить потребление угля: «Мы будем строго контролировать проекты по производству электроэнергии на угле. Мы будем строго ограничивать потребление угля в течение 14-ой «пятилетки» и постепенно сокращать в течение 15-й «пятилетки».