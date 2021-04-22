Байден и лидер Китая заявили об амбициозных планах по поводу сокращения выбросов в атмосферу

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин рассказали на глобальном климатическом саммите о намерениях своих стран достичь углеродной нейтральности. Об этом говорится в текстовой трансляции CNN.
Президент Байден объявил о цели сократить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем выбросов 2005 года, а к 2050 году — создать экономику с нулевыми выбросами. Эти цифры были получены после длительных консультаций с правительственными учреждениями, учеными, представителями промышленности, губернаторами, мэрами и исследователями окружающей среды.
CNN отмечает, что этот шаг подчеркивает приверженность Байдена бороться с климатическим кризисом. Президент также призвал других мировых лидеров присоединиться к нему.
«Ни одна нация не может решить этот кризис в одиночку, и я знаю, что вы все это прекрасно понимаете. Все мы, и особенно те из нас, кто представляет крупнейшие экономики мира. Мы должны активизировать свои усилия. Вы знаете, что те, кто действительно принимают меры и делают смелые инвестиции в будущее чистой энергии, завтра получат хорошие рабочие места и сделают свою экономику более устойчивой и более конкурентоспособной», — сказал президент США.
Президент Китая Си Цзиньпин заявил о приверженности своей страны к «зеленому» развитию— он подтвердил, что Китай планирует выйти на пик углеродных выбросов к 2030 году, а затем за 30 лет (до 2060) достигнет углеродистой нейтральности. Об этой цели лидер государства впервые объявил в сентябре 2020 года в видеообращении к Генассамблее ООН.
Сейчас Си также заявил о плане Китая ограничить потребление угля: «Мы будем строго контролировать проекты по производству электроэнергии на угле. Мы будем строго ограничивать потребление угля в течение 14-ой «пятилетки» и постепенно сокращать в течение 15-й «пятилетки».
Говоря о необходимости глобального сотрудничества в области климата, Си сказал: «Не так давно китайская и американская стороны выпустили совместное заявление, касающееся климатического кризиса. Китай рассчитывает на сотрудничество с международным сообществом, включая США».
Отметим, что этот саммит организовали США. На него пригласили и президента России Владимира Путина. Это первые большие международные переговоры о климате. В целом администрация президента США разослала приглашения 40 мировым лидерам (президента Украины Владимира Зеленского в этом списке нет). Встреча проходит в онлайн-формате, ее транслируют в прямом эфире.
Необратимую точку климатических изменений Земля прошла еще в 1960-х годах, когда большинству людей ничего не было известно о пагубном влиянии парниковых газов, повышении температур и таянии ледников. Теперь человечеству нужно не просто сокращать выбросы углерода, но и изымать его из атмосферы.
- Вредные выбросы во всем мире увеличились после непродолжительного сокращения на фоне коронакризиса. Однако «зеленой» энергии стало больше.
- Евросоюз сократил выбросы парниковых газов на 3,7%, в то время уровень ВВП вырос на 1,5%. Сейчас выбросы всех 27 стран ЕС сократились на 24%, если сравнить с показателями 1990 года.
- За последние десятилетия таяние ледников ускорилось на 57% — они уже потеряли 28 трлн тонн массы. Растаявший лед можно представить в виде огромного куба со стороной в 10 км.