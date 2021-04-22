Україна і Туреччина можуть взаємно визнати «паспорти вакцинації» проти коронавірусу — це допоможе спростити туристичні поїздки між країнами.
Про це йшлося на нараді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє пресслужба уряду.
На нараді обговорили можливість взаємного визнання між двома країнами майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Євросоюзі. Шмигаль наголосив, що це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.
Також глава уряду доручив опрацювати питання щодо збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною, а також розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.
- Шмигаль 18 квітня повідомив, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
- З 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Перед цим Європейська комісія направила країнам ЄС перший проєкт та основні принципи введення COVID-паспортів. У ЄС прагнуть якомога швидше їх запровадити, щоб встигнути до початку туристичного літнього сезону. На цьому акцентує увагу низка європейських країн, економіки яких залежать від туризму.