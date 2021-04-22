Про це йшлося на нараді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє пресслужба уряду.

Україна і Туреччина можуть взаємно визнати «паспорти вакцинації» проти коронавірусу — це допоможе спростити туристичні поїздки між країнами.

На нараді обговорили можливість взаємного визнання між двома країнами майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Євросоюзі. Шмигаль наголосив, що це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

Також глава уряду доручив опрацювати питання щодо збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною, а також розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.