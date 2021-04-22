Об этом шла речь на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба правительства.

Украина и Турция могут взаимно признать «паспорта вакцинации» против коронавируса — это поможет упростить туристические поездки между странами.

На совещании обсудили возможность взаимного признания между двумя странами будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Евросоюзе. Шмыгаль подчеркнул, что это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

Также глава правительства поручил проработать вопрос об увеличении регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией, а также рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.