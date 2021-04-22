Украина и Турция могут взаимно признать «паспорта вакцинации» против коронавируса — это поможет упростить туристические поездки между странами.
Об этом шла речь на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба правительства.
На совещании обсудили возможность взаимного признания между двумя странами будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Евросоюзе. Шмыгаль подчеркнул, что это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.
Также глава правительства поручил проработать вопрос об увеличении регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией, а также рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.
- Шмыгаль 18 апреля сообщил, что Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимым украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Перед этим Европейская комиссия направила странам ЕС первый проект и основные принципы введения COVID-паспортов. В ЕС стремятся как можно быстрее их ввести, чтобы успеть к началу туристического летнего сезона. На этом акцентирует внимание ряд европейских стран, экономики которых зависят от туризма.