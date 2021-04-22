«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів у напрямку Чернівецької області

Із четверга, 22 квітня, «Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїздів до Чернівецької області, адже регіон виключили з «червоної» зони. Про це компанія повідомила у Facebook.

Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито: