«Укрзалізниця» возобновляет движение поездов в направлении Черновицкой области

С четверга, 22 апреля, «Укрзалізниця» восстанавливает полноценное курсирование поездов в Черновицкой области, поскольку регион исключили из «красной» зоны. Об этом компания сообщила в Facebook.
Продажа билетов на эти направления уже открыта:
- № 7/8 Киев — Черновцы — Киев
- № 117/118 Киев — Черновцы — Киев
- № 135/136 Одесса — Черновцы — Одесса
- № 357/358 Киев — Рахов — Киев
Напомним, что 21 апреля Черновицкую область исколючили из переченя регионов «красной» зоны — в области улучшилась ситуация с коронавирусом, теперь она в «желтой». В этой зоне можно проводить массовые мероприятия, но с ограничением — один человек на 4 квадратных метра (раньше было 5), посещать учебные заведения можно группами более 20 человек. Также разрешили проводить матчи со зрителями на трибунах (не более 50%), заведениям питания (кафе, рестораны, бары, столовые) — работать до 00:00 (ранее было до 23:00).
- 10 апреля Прикарпатье и Закарпатье официально покинули «красную» карантинную зону и перешли в «желтую». 15 апреля Министерство здравоохранения обновило деление на зоны, переведя Полтавскую область в «красную» зону.
- В Киеве локдаун продлили на две недели — до 30 апреля. Школы и детские сады остаются закрытыми, а общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам (перевозят только работников предприятий критической инфраструктуры, медиков и так далее).