Російський суд у Криму засудив до 3 років колонії українського військового Добринського

Російський «суд» у кримському Джанкої засудив військовослужбовця Збройних сил України Євгена Добринського до 3 років і 6 місяців колонії за нібито перетин «кордону» РФ і контрабанду наркотиків.
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
Добринського незаконно позбавили волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. За словами Денісової, уся справа сфабрикована.
«Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України й засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори і норми міжнародного права», — заявила омбудсмен.
Вона закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ, щоб зупинити незаконні переслідування громадян України та домогтися звільнення всіх вʼязнів Кремля.
- Уранці 30 травня 2020 року ЗСУ заявили про зникнення військового на адміністративному кордоні з Кримом, у районі прикордонного пункту «Чонгар». Неподалік від спостережного поста «виявили сліди боротьби». Згодом стало відомо, що зниклий військовий — солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
- ФСБ опублікувала відео, на якому Добринський нібито перетинає адмінкордон. У ЗСУ заявили про провокації. 3 червня військового заарештували. Його адвокат розповідав, що ФСБ випитувала у Добринського устрій охорони адмінкордону з Кримом.