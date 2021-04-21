Російський суд у Криму засудив до 3 років колонії українського військового Добринського

Російський «суд» у кримському Джанкої засудив військовослужбовця Збройних сил України Євгена Добринського до 3 років і 6 місяців колонії за нібито перетин «кордону» РФ і контрабанду наркотиків.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Добринського незаконно позбавили волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. За словами Денісової, уся справа сфабрикована.

«Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України й засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори і норми міжнародного права», — заявила омбудсмен.

Вона закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ, щоб зупинити незаконні переслідування громадян України та домогтися звільнення всіх вʼязнів Кремля.