Российский суд в Крыму приговорил к 3 годам колонии украинского военного Добринского

Российский «суд» в крымском Джанкое приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринского к 3 годам и 6 месяцам колонии за якобы пересечение «границы» РФ и контрабанду наркотиков.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Добринского незаконно лишили свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По словам Денисовой, все дело сфабриковано.

«Считаю недопустимым преследование наших граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которая продолжает нарушать международные договоры и нормы международного права», — заявила омбудсмен.

Она призвала международное сообщество усилить давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования граждан Украины и добиться освобождения всех узников Кремля.