Российский суд в Крыму приговорил к 3 годам колонии украинского военного Добринского

Российский «суд» в крымском Джанкое приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринского к 3 годам и 6 месяцам колонии за якобы пересечение «границы» РФ и контрабанду наркотиков.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Добринского незаконно лишили свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По словам Денисовой, все дело сфабриковано.
«Считаю недопустимым преследование наших граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которая продолжает нарушать международные договоры и нормы международного права», — заявила омбудсмен.
Она призвала международное сообщество усилить давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования граждан Украины и добиться освобождения всех узников Кремля.
- Утром 30 мая 2020 года ВСУ заявили об исчезновении военного на административной границе с Крымом, в районе пограничного пункта «Чонгар». Неподалеку от наблюдательного поста «обнаружили следы борьбы». Позже стало известно, что пропавший военный — солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
- ФСБ опубликовала видео, на котором Добринский якобы пересекает админграницу. В ВСУ заявили о провокации. 3 июня военного арестовали. Его адвокат рассказывал, что ФСБ выпытывала у Добринского устройство охраны админграницы с Крымом.