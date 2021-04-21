Президент Польщі Дуда скликав обговорення з силовиками через активність Росії на українському кордоні

Окремо у Twitter він зазначив, що польські збройні сили і союзники постійно відстежують загрози за межами східного кордону.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав обговорення за участю Міністерства національної оборони, воєначальників і керівників служб, щоб обговорити діяльність Росії на кордоні з Україною .

Нагадаємо, що 20 квітня Міністерство оборони Росії пояснило, навіщо стягує війська до українського кордону: «Нестабільний стан справ спостерігається в низці країн Близькосхідного регіону і Закавказзя. Спроби НАТО протидіяти його нормалізації змушують нас вдаватися до симетричних заходів стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу».

Також у відомстві заявили, що керівництво України, «як і раніше, прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі».