Президент Польши Дуда созвал обсуждение с силовиками из-за активности России на украинской границе

Президент Польши Дуда созвал обсуждение с участием Министерства национальной обороны, военачальников и руководителей служб, чтобы обсудить деятельность России на границе с Украиной.
Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, сообщает издание RMF 24.
Отдельно в Twitter он отметил, что польские вооруженные силы и союзники постоянно отслеживают угрозы за пределами восточной границы.
Напомним, что 20 апреля Министерство обороны России объяснило, зачем стягивает войска к украинской границе: «Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа».
Также в ведомстве заявили, что руководство Украины «по-прежнему стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе».
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части.
- 19 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия развернула на границе с Украиной и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военных. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Украинская разведка видит три сценария развития событий: демонстрация Россией силы, вторжение через Крым и захват южных областей Украины, провокация на Донбассе и наступление.