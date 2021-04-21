Президент Польши Дуда созвал обсуждение с силовиками из-за активности России на украинской границе

Отдельно в Twitter он отметил, что польские вооруженные силы и союзники постоянно отслеживают угрозы за пределами восточной границы.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, сообщает издание RMF 24 .

Президент Польши Дуда созвал обсуждение с участием Министерства национальной обороны, военачальников и руководителей служб, чтобы обсудить деятельность России на границе с Украиной .

Напомним, что 20 апреля Министерство обороны России объяснило, зачем стягивает войска к украинской границе: «Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа».

Также в ведомстве заявили, что руководство Украины «по-прежнему стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе».