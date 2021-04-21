Держдеп США не бачить ознак того, що Україна провокує Росію посилювати військову присутність на кордонах

Державний департамент США заявив, що Україна не провокує Росію на посилення військової присутності у Криму та вздовж кордонів. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Нед Прайс.

«Росія тут — агресор. Ми не бачили ніяких ознак того, що Україна займається провокаціями або сприяє ескалації напруженості. Ми бачили російську кампанію з дезінформації, покликану помилково звинуватити Україну в діях Кремля. Це було одне з основних обговорень у Брюсселі минулого тижня у штаб-квартирі НАТО», — заявив Прайс.