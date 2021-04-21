Держдеп США не бачить ознак того, що Україна провокує Росію посилювати військову присутність на кордонах

Державний департамент США заявив, що Україна не провокує Росію на посилення військової присутності у Криму та вздовж кордонів. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Нед Прайс.
«Росія тут — агресор. Ми не бачили ніяких ознак того, що Україна займається провокаціями або сприяє ескалації напруженості. Ми бачили російську кампанію з дезінформації, покликану помилково звинуватити Україну в діях Кремля. Це було одне з основних обговорень у Брюсселі минулого тижня у штаб-квартирі НАТО», — заявив Прайс.
Він наголосив, що зараз спостерігається присутність російських військ на рівнях, небачених з часів вторгнення Росії у 2014 році, а також триваючі атаки та інші провокаційні дії з боку бойовиків «ЛДНР».
У підсумку Прайс декілька разів наголосив, що Штати продовжують підтримувати Україну.
Нагадаємо, що 13 квітня у Брюсселі відбулась перша зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Тоді Держсек висловив стурбованість через те, що Росія навмисно посилює напруженість у відносинах з Україною, а також через почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України.
Тему російських військ поблизу українського кордону зачепив й президент США Джо Байден у другій телефонній розмові з Володимиром Путіним 13 квітня та закликав РФ знизити напруженість.
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- Українська розвідка бачить три сценарії подій: демонстрація сили, вторгнення через Крим і захоплення південних областей, провокація на Донбасі та наступ.