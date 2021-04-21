Госдеп США не видит признаков того, что Украина провоцирует Россию усиливать военное присутствие на границах

Государственный департамент США заявил, что Украина не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. «Россия здесь — агрессор. Мы не видели никаких признаков того, что Украина занимается провокациями или способствует эскалации напряженности. Мы видели русскую кампанию по дезинформации, призванную ошибочно обвинить Украину в действиях Кремля. Это было одно из основных обсуждений в Брюсселе на прошлой неделе в штаб-квартире НАТО», — заявил Прайс.

Он отметил, что сейчас наблюдается присутствие российских войск на уровнях, невиданных с момента вторжения России в 2014 году, а также продолжающиеся атаки и другие провокационные действия со стороны боевиков «ЛДНР». В итоге Прайс несколько раз подчеркнул, что Штаты продолжают поддерживать Украину.