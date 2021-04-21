Госдеп США не видит признаков того, что Украина провоцирует Россию усиливать военное присутствие на границах

Государственный департамент США заявил, что Украина не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Россия здесь — агрессор. Мы не видели никаких признаков того, что Украина занимается провокациями или способствует эскалации напряженности. Мы видели русскую кампанию по дезинформации, призванную ошибочно обвинить Украину в действиях Кремля. Это было одно из основных обсуждений в Брюсселе на прошлой неделе в штаб-квартире НАТО», — заявил Прайс.
Он отметил, что сейчас наблюдается присутствие российских войск на уровнях, невиданных с момента вторжения России в 2014 году, а также продолжающиеся атаки и другие провокационные действия со стороны боевиков «ЛДНР».
В итоге Прайс несколько раз подчеркнул, что Штаты продолжают поддерживать Украину.
Напомним, что 13 апреля в Брюсселе состоялась первая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тогда госсек выразил обеспокоенность из-за того, что Россия намеренно усиливает напряженность в отношениях с Украиной, а также из-за участившихся нарушений режима прекращения огня и передвижения войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины.
Тему российских войск вблизи украинской границы затронул и президент США Джо Байден во втором телефонном разговоре с Владимиром Путиным 13 апреля и призвал РФ снизить напряженность.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части.
- 19 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия развернула на границе с Украиной и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военных. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Украинская разведка видит три сценария событий: демонстрация силы, вторжение через Крым и захват южных областей, провокация на Донбассе и наступление.