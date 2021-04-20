«Я чудово ладнав із Путіним». Трамп вважає, що США не варто йти на конфронтацію з Росією

Колишній американський президент Дональд Трамп вважає, що США слід «ладнати» з Росією, Китаєм і Північною Кореєю.
Про це він заявив в інтервʼю телеканалу Fox News.
«Ладнати з Росією — це добре, а не погано. Ладнати з Китаєм — це теж добре, але проблема з Китаєм полягала в ситуації з коронавірусом», — сказав Трамп.
Він зазначив, що у нього були хороші відносини з президентом Росії Володимиром Путіним. «Я був у добрій згоді з Путіним, я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано», — сказав експрезидент.
За його словами, «фейкові історії», повʼязані з Росією, «заважали вести економічні справи», а США могли багато заробити на природних ресурсах РФ.
Говорячи про КНДР, він згадав свого попередника Барака Обаму, який, за словами Трампа, твердив про майбутню війну. «Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він [Кім Чен Ин] сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого», — зазначив Трамп.
- Зараз відносини США та Росії вкрай напружені. Перша розмова Джо Байдена і Путіна відбулася 26 січня. У ній Байден говорив про підтримку суверенітету України. Після цього відбулася перша бесіда американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським — на тлі нарощування військ Росії біля кордонів України.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори у США. В МЗС Росії пригрозили розплатою.
- Байден також пропонував Путіну зустріч. Майданчики для переговорів вже запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія та Швейцарія.