«Я прекрасно ладил с Путиным». Трамп считает, что США не стоит идти на конфронтацию с Россией

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США следует «ладить» с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Ладить с Китаем — это тоже хорошо, но проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом», — сказал Трамп.

Он отметил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо», — сказал экс-президент.

По его словам, «фейковые истории», связанные с Россией, «мешали вести экономические дела», а США могли много заработать на природных ресурсах РФ.

Говоря о КНДР, он вспомнил своего предшественника Барака Обаму, который, по словам Трампа, твердил о будущей войне. «Но войны не было, мы отлично поладили. Он [Ким Чен Ын] понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого», — отметил Трамп.