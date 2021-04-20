«Я прекрасно ладил с Путиным». Трамп считает, что США не стоит идти на конфронтацию с Россией

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США следует «ладить» с Россией, Китаем и Северной Кореей.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Ладить с Китаем — это тоже хорошо, но проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом», — сказал Трамп.
Он отметил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо», — сказал экс-президент.
По его словам, «фейковые истории», связанные с Россией, «мешали вести экономические дела», а США могли много заработать на природных ресурсах РФ.
Говоря о КНДР, он вспомнил своего предшественника Барака Обаму, который, по словам Трампа, твердил о будущей войне. «Но войны не было, мы отлично поладили. Он [Ким Чен Ын] понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого», — отметил Трамп.
- Сейчас отношения США и России крайне напряженные. Первый разговор Джо Байдена и Путина состоялся 26 января. В нем Байден говорил о поддержке суверенитета Украины. После этого состоялась первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским — на фоне наращивания войск России у границ Украины.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России пригрозили расплатой.
- Байден также предлагал Путину встречу. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия и Швейцария.