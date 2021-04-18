Tages-Anzeiger: Швейцария готова принять саммит Байдена и Путина

Швейцария через свои дипломатические каналы предложила США и России принять предстоящий саммит Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщают швейцарские газета Tages-Anzeiger и информагентство swissinfo.ch со ссылкой на источники.
МИД Швейцарии пока официально не комментирует эту информацию «из-за соображений конфиденциальности». Там только отметили, что страна всегда готова предложить свои услуги, если они будут нужными и полезными.
Отметим, 13 апреля президент США Джо Байден во время второго телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране, — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия.
- Первый разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. В нем Байден говорил о поддержке суверенитета Украины. После этого прошла первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским — на фоне наращивания войск России у границ Украины.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.