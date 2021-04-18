Tages-Anzeiger: Швейцария готова принять саммит Байдена и Путина

Швейцария через свои дипломатические каналы предложила США и России принять предстоящий саммит Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщают швейцарские газета Tages-Anzeiger и информагентство swissinfo.ch со ссылкой на источники.

МИД Швейцарии пока официально не комментирует эту информацию «из-за соображений конфиденциальности». Там только отметили, что страна всегда готова предложить свои услуги, если они будут нужными и полезными.

Отметим, 13 апреля президент США Джо Байден во время второго телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране, — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия.