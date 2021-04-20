Справа Пашинського: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про поранення Вʼячеслава Хімікуса у грудні 2016 року.

Про це з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора повідомляють «Українські новини».

За словами представника відомства, апеляція була подана минулого тижня.

В Офісі генпрокурора заявили, що наполягають на засудженні екснардепа до 7 років позбавлення волі.

Зазначимо, апеляцію буде розглядати Київський апеляційний суд.

Справа Пашинського

31 грудня 2016 року на трасі в одному з сіл Київської області стався конфлікт між на той час нардепом Сергієм Пашинським і місцевим мешканцем Вʼячеславом Хімікусом. Останній внаслідок інциденту отримав кульове поранення ноги.

Під час розслідування нардеп стверджував, що це був самозахист, оскільки Хімікус нібито вдарив його по голові пляшкою. За версією пораненого, зброю депутат застосував невиправдано.

У жовтні 2019 року Пашинському повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень. Пізніше тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Пашинський може стати фігурантом ще трьох кримінальних проваджень. У грудні того ж року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

9 березня Хімікус відкликав свій позов проти Пашинського, повідомивши, що отримав від того компенсацію.

Після цього Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав екснардепа.