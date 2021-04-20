Дело Пашинского: прокуратура обжаловала оправдательный приговор

Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о ранении Вячеслава Химикуса в декабре 2016 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора сообщают «Украинские новости».

По словам представителя ведомства, апелляция была подана на прошлой неделе.

В Офисе генпрокурора заявили, что настаивают на лишении экс-нардепа свободы сроком на 7 лет.

Отметим, апелляцию будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

Дело Пашинского

31 декабря 2016 года на трассе в одном из сел Киевской области произошел конфликт между в то время нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Последний в результате инцидента получил пулевое ранение ноги.

В ходе расследования нардеп утверждал, что это была самозащита, поскольку Химикус якобы ударил его по голове бутылкой. По версии раненого, оружие депутат применил неоправданно.

В октябре 2019 года Пашинскому сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений. Позже тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может стать фигурантом еще трех уголовных производств. В декабре того же года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

9 марта Химикус отозвал свой иск против Пашинского, сообщив, что получил от того компенсацию.

После этого Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал экс-нардепа.