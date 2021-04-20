Ілон Маск за день втратив $5 мільярдів — після новин про смертельну ДТП із Tesla на автопілоті

Американський бізнесмен Ілон Маск за день втратив $5 мільярдів після публікацій про те, як в аварії з Tesla загинули двоє людей — однак жоден з них не був за кермом, автівка була на автопілоті.

Про це свідчать дані Forbes Real-Time.

Наразі статки мільярдера становлять $174 мільярди. Він на третьому місці у списку найбагатших людей світу. На першому — засновник Amazon Джефф Безос, на другому — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Окрім цього, за день знизилися й акції Tesla — на 3,4%.