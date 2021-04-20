Илон Маск за день потерял $5 миллиардов — после новостей о смертельном ДТП с Tesla на автопилоте

Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял $5 миллиардов после публикаций о том, как в аварии с Tesla погибли два человека — однако ни один из них не был за рулем, автомобиль был на автопилоте.
Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
Сейчас состояние миллиардера составляет $174 млрд. Он на третьем месте в списке самых богатых людей мира. На первом — основатель Amazon Джефф Безос, на втором — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.
Кроме этого, за день снизились и акции Tesla — на 3,4%.
Напомним, что 17 апреля в Техасе авто Tesla врезалось в дерево и загорелось, в результате инцидента погибли двое мужчин — однако ни один из них не находился за рулем. Автомобиль Tesla Model S 2019 года ехал ночью на «высокой скорости», но вдруг съехал с дороги и врезался в дерево. Погибшим мужчинам было 59 и 69 лет. Один был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем
Позже Маск написал в Twitter что владельцы этой Tesla не приобретали функцию полного автономного вождения. Он также добавил, что для работы автопилота нужна определенная дорожная разметка, которой не было на улице, где и случилось ДТП.
Tesla, которая на своем сайте называет автопилот «будущим вождения», заявляет, что эта функция позволяет ее автомобилям «автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения». Однако предупреждается, что «текущие функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным».
В марте Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что расследует почти 23 аварии с участием Tesla, которые либо использовали автопилот, либо могли его использовать.
- Tesla готовится к выпуску полностью автономных машин без руля и педалей. Она будет ехать куда нужно и не иметь ограничений.
- Компанию Tesla обвиняют в аварии с погибшими из-за неправильного использования программы «Автопилот», потому что это на самом деле не автопилот.