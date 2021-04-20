Илон Маск за день потерял $5 миллиардов — после новостей о смертельном ДТП с Tesla на автопилоте

Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял $5 миллиардов после публикаций о том, как в аварии с Tesla погибли два человека — однако ни один из них не был за рулем, автомобиль был на автопилоте.

Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Сейчас состояние миллиардера составляет $174 млрд. Он на третьем месте в списке самых богатых людей мира. На первом — основатель Amazon Джефф Безос, на втором — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Кроме этого, за день снизились и акции Tesla — на 3,4%.