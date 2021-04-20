Facebook заявила, що за кілька місяців запустить аналог Clubhouse

Компанія Facebook оголосила, що в найближчі кілька місяців запустить низку аудіофункцій. Зокрема, Live Audio Rooms, що буде схожа на популярний додаток Clubhouse.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Функція Live Audio Rooms призначена для групового спілкування користувачів у так званих «кімнатах». Аудіочати будуть представлені не тільки в самій соціальній мережі, але й в додатку Facebook Messenger.

Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі звукові записи та ділитися ними, і дозволить користувачам слухати подкасти безпосередньо з додатку Facebook.

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Користувачі зможуть заробляти гроші в Live Audio Rooms або Soundbites, хоча неясно, чи буде це доступно будь-кому або тільки для авторів з великою кількістю підписників. Обидві функції запустять протягом наступних кількох місяців.