Facebook заявила, что через несколько месяцев запустит аналог Clubhouse

Компания Facebook объявила, что в ближайшие несколько месяцев запустит ряд звуковых функций. В частности, Live Audio Rooms, которая будет похожа на популярное приложение Clubhouse.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Функция Live Audio Rooms предназначена для группового общения пользователей в так называемых «комнатах». Аудиочаты будут представлены не только в самой социальной сети, но и в приложении Facebook Messenger.

Facebook также запустит новую функцию Soundbites, с помощью которой пользователи смогут создавать короткие звуковые записи и делиться ими, и позволит пользователям слушать подкасты прямо из приложения Facebook.

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Пользователи смогут зарабатывать деньги в Live Audio Rooms или Soundbites, хотя неясно, будет ли это доступно каждому или только авторам с большим количеством подписчиков. Обе функции запустят в течение следующих нескольких месяцев.