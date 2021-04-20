Facebook заявила, что через несколько месяцев запустит аналог Clubhouse

Компания Facebook объявила, что в ближайшие несколько месяцев запустит ряд звуковых функций. В частности, Live Audio Rooms, которая будет похожа на популярное приложение Clubhouse.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Функция Live Audio Rooms предназначена для группового общения пользователей в так называемых «комнатах». Аудиочаты будут представлены не только в самой социальной сети, но и в приложении Facebook Messenger.
Facebook также запустит новую функцию Soundbites, с помощью которой пользователи смогут создавать короткие звуковые записи и делиться ими, и позволит пользователям слушать подкасты прямо из приложения Facebook.
Пользователи смогут зарабатывать деньги в Live Audio Rooms или Soundbites, хотя неясно, будет ли это доступно каждому или только авторам с большим количеством подписчиков. Обе функции запустят в течение следующих нескольких месяцев.
Отметим, что Facebook не первая соцсеть, которая пытается ввести у себя функции Clubhouse. Так, например, в марте 2021 года Telegram выпустил обновление и позволил каналам выходить в радиоэфир. А соцсетьTwitter тестирует новый сервис голосовых чатов под названием Spaces.
- В основе соцсети Clubhouse лежит голосовое общение. Ее запустили весной 2020 года, а особую популярность она приобрела в начале 2021-го. Пока Clubhouse доступна только для пользователей операционной системы iOS. Для регистрации в соцсети нужно получить приглашение.
- Участники в Clubhouse не могут отправлять сообщения. Они собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Любой пользователь может послушать разговор, а с разрешения модератора — подключиться к дискуссии.