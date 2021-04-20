Путін прийняв запрошення Байдена взяти участь у кліматичному саміті

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення президента США Джо Байдена взяти участь у кліматичному саміті.

Про це пише пресслужба Кремля.

На сайті російського президента з’явився анонс, що 22 квітня він виступить по відеозв’язку на саміті лідерів з питань клімату.

«Володимир Путін викладе підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату», — зазначили у Кремлі.