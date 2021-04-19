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«Як персонаж з «12 стільців»: міністр фінансів розкритикував Степанова за відсутність бюджетних планів

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
«Як персонаж з «12 стільців»: міністр фінансів розкритикував Степанова за відсутність бюджетних планів

УНІАН

Міністр фінансів Сергій Марченко розкритикував міністра охорони здоров’я Максима Степанова за те, що той просить кошти, але не надає жодних бюджетних планів.

Про це він розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Ось у чому проблема у мене зі Степановим? Він веде себе як персонаж з «12 стільців». «Вранці гроші — ввечері стільці, увечері гроші — вранці стільці, але гроші вперед». Ось так і Степанов. У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають, і потім на цій риториці вирішувати ті проблеми, які необхідно», — вважає Марченко.

За його словами, спочатку потрібно запропонувати план та рішення певної проблеми, а потім уже ставити перед урядом питання про пошук грошей на це. Але Степанов робить навпаки.

Водночас Марченко запевнив, що Мінфін продовжує допомагати у боротьбі з коронавірусом, адже «це ж не про Степанова, це про країну і людей».

«Ми на Кабміні часто зʼясовуємо стосунки, і це нормально, тому що у мене є що запитати у нього, зокрема, по залишках минулого року. Він вибивав, вибивав гроші, а в підсумку вийшли залишки, які не використано», — пояснив міністр.

Сам же Степанов заявив, що не має жодного конфлікту з Марченком. Він зазначив, що вважає себе значно «стриманішою і професійною людиною».

«Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, — ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне. У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів, у мене є відстоювання інтересів української медицини, здоровʼя і життя українців», — підкреслив він.

  • Міністерство фінансів додатково виділило 6,5 мільярда гривень на вакцинацію українців від коронавірусу.
  • Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.