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«Как персонаж из «12 стульев»: министр финансов раскритиковал Степанова за отсутствие бюджетных планов

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
«Как персонаж из «12 стульев»: министр финансов раскритиковал Степанова за отсутствие бюджетных планов

УНИАН

Министр финансов Сергей Марченко раскритиковал министра здравоохранения Максима Степанова за то, что тот просит средства, но не дает никаких бюджетных планов.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

«Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев». «Утром деньги — вечером стулья, вечером деньги — утром стулья, но деньги вперед». Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают, и затем на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо», — считает Марченко.

По его словам, сначала нужно предложить план и решение определенной проблемы, а потом уже ставить перед правительством вопрос о поиске денег на это. Но Степанов делает наоборот.

В то же время Марченко заверил, что Минфин продолжает помогать в борьбе с коронавирусом, ведь «это не о Степанове, это о стране и людях».

«Мы на Кабмине часто выясняем отношения, и это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге вышли остатки, которые не использованы», — пояснил министр.

Сам же Степанов заявил, что не имеет никакого конфликта с Марченко. Он отметил, что считает себя значительно более «сдержанным и профессиональным человеком».

«Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, — ну, значит Сергей Михайлович считает нужным. У меня не может быть личного конфликта с министром финансов, у меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни украинцев», — подчеркнул он.

  • Министерство финансов дополнительно выделило 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса.
  • Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.