Правительство выделило дополнительно 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса

Министерство финансов дополнительно выделило 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба Минфина.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 14 апреля. В тот же день это решение одобрил и парламентский комитет по вопросам бюджета.
«Правительство приняло все меры по обеспечению Министерства здравоохранения Украины средствами для закупки вакцин и проведению до конца 2021 года прививок 70% взрослого населения, которое определено из общей численности населения 41,7 миллиона человек по данным Госкомстата по состоянию на 1 января 2020 года. То есть планируется охватить вакцинацией 24 миллиона взрослых граждан», — отметили в Минфине.
Для этого Украине необходимо 48 миллионов доз вакцины от коронавируса. Из них 8 миллионов страна получит бесплатно в рамках инициативы COVAX.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз от этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.