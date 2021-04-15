Правительство выделило дополнительно 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса

Министерство финансов дополнительно выделило 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минфина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 14 апреля. В тот же день это решение одобрил и парламентский комитет по вопросам бюджета.

«Правительство приняло все меры по обеспечению Министерства здравоохранения Украины средствами для закупки вакцин и проведению до конца 2021 года прививок 70% взрослого населения, которое определено из общей численности населения 41,7 миллиона человек по данным Госкомстата по состоянию на 1 января 2020 года. То есть планируется охватить вакцинацией 24 миллиона взрослых граждан», — отметили в Минфине.