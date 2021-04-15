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Уряд виділив додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію українців від коронавірусу

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Уряд виділив додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію українців від коронавірусу

Pixabay

Міністерство фінансів додатково виділило 6,5 мільярда гривень на вакцинацію українців від коронавірусу.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 14 квітня. Того ж дня це рішення погодив і парламентський комітет з питань бюджету.

«Уряд вжив усіх заходів щодо забезпечення Міністерства охорони здоров’я України коштами для закупівлі вакцин і проведення до кінця 2021 року щеплення 70% дорослого населення, яке визначено із загальної чисельності населення 41,7 мільйона осіб згідно з даними Держкомстату станом на 01 січня 2020 року. Тобто планується охопити вакцинацією 24 мільйони осіб дорослого населення», — зазначили в Мінфіні.

Для цього Україну потрібно забезпечити 48 мільйонами доз вакцини від коронавірусу. З них 8 мільйонів країна отримає безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.

  • Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.