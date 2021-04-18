Україна і Британія підтримали видворення 18 російських дипломатів з Чехії

Україна підтримує рішення уряду Чехії видворити з країни 18 російських дипломатів за ймовірну причетність Росії до вибухів на складі боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи Російської Федерації. Такі злочини не мають залишатися без покарання», — наголосив міністр.

Британія теж підтримала рішення чеського уряду. Глава британського МЗС Домінік Рааб наголосив, що Чехія показала, «наскільки далеко підуть російські спецслужби у своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції в Європі».

Міністр також нагадав про отруєння у Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії бойовою хімічною речовиною з групи «Новачок». У цьому злочині підозрюють агентів Головного розвідувального управління Росії, відомих під вигаданими іменами «Олександр Петров» і «Руслан Боширов».