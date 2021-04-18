Украина и Великобритания поддержали решение выдворить 18 российских дипломатов из Чехии

Украина поддерживает решение правительства Чехии выдворить из страны 18 российских дипломатов их-за вероятной причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы Российской Федерации. Такие преступления не должны оставаться без наказания», — отметил министр.

Великобритания тоже поддержала решение чешского правительства. Глава британского МИД Доминик Рааб подчеркнул, что Чехия показала, «насколько далеко пойдут российские спецслужбы в своих попытках провести опасные и вредоносные операции в Европе».

Министр также напомнил об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым химическим веществом из группы «Новичок». В этом преступлении подозревают агентов Главного разведывательного управления России, известных под вымышленными именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов».