Украина и Великобритания поддержали решение выдворить 18 российских дипломатов из Чехии

Украина поддерживает решение правительства Чехии выдворить из страны 18 российских дипломатов их-за вероятной причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы Российской Федерации. Такие преступления не должны оставаться без наказания», — отметил министр.
Великобритания тоже поддержала решение чешского правительства. Глава британского МИД Доминик Рааб подчеркнул, что Чехия показала, «насколько далеко пойдут российские спецслужбы в своих попытках провести опасные и вредоносные операции в Европе».
Министр также напомнил об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым химическим веществом из группы «Новичок». В этом преступлении подозревают агентов Главного разведывательного управления России, известных под вымышленными именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов».
- 17 апреля Чехия объявила в розыск двух работников российской разведки, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Вероятно, речь идет об их причастности к масштабным взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Кроме того, Прага высылает из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы.
- В России назвали это решение чешского правительства «фокусами» и предупредили о последствиях.
- Чешское издание Respekt пишет, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году был организован при участии работников российской разведки и, возможно, был осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе для Украины. Поставкой вооружения с этого склада занимался болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, которого через год после этих событий работники ГРУ России пытались отравить веществом из группы «Новичок».