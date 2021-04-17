У Британії поховали принца Філіпа. Труну привезли на машині, яку розробив сам померлий

У Великій Британії поховали принца Філіпа — чоловіка королеви Єлизавети ІІ, який помер минулого тижня у віці 99 років. На церемонії в каплиці Святого Георгія суворо дотримувалися протиепідемічних правил — усі присутні були в масках і тримали соціальну дистанцію.
Про це пише BBC.
На церемонії прощання з чоловіком королеви зібралася вся монарша родина. Також були присутні 730 військових, але через коронавірусні обмеження в каплиці не могло перебувати більш ніж 30 людей.
Труну з тілом Філіпа везли на автомобілі Land Rover його власної розробки. При цьому 94-річна королева їхала в авто зі своєю фрейліною в кінці процесії.
До каплиці труну внесли морські піхотинці. Відспівували принца четверо хористів.
Настоятель каплиці Святого Георгія розповів про «доброту, гумор і людяність» померлого принца, а також про «багато причин, з яких його довге життя стало благословенням» для британців.
«Нас надихала його непохитна відданість нашій королеві, його служіння народу й Співдружності, його хоробрість, стійкість і віра», — сказав священник.
Похорон відбувся на території Віндзорського замку, і публіку просили не намагатися потрапити всередину.
Єдиний відсутній на церемонії член монаршої родини — дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не прилетіла зі США через вагітність. Вона споглядає церемонію з дому.
Як повідомляє The Independent, у хвилину тиші за померлим до території замку наблизилася оголена жінка, яка викрикувала «врятуйте планету!» Поліція відвела її подалі, а потім позбирала розкиданий одяг.
- Похорон принца Філіпа вирішили провести непублічно через ситуацію з коронавірусом у Великій Британії. Королівська родина відмовилася від таких регламентованих церемоній, як державний похорон та прощання з померлим.
- У центрі Лондону хочуть встановити пам’ятник Філіпу. Імовірно, поруч із Букінгемським палацом. Там також розташовані меморіали короля Георга VI і його дружини Єлизавети Боуз-Лайон — батьків Єлизавети II.
- Єлизавета II повернулася до королівських обовʼязків через чотири дні після смерті свого чоловіка принца Філіпа.
- 99-річний принц Філіп потрапив до лондонської лікарні 17 лютого, де він провів 28 днів. Спочатку герцога госпіталізували у звʼязку з інфекцією, але 1 березня його перевели у клініку святого Варфоломія, щоб обстежити серце. Там у нього виявили кардіологічні проблеми і прооперували. 9 квітня він помер.
- Принц Філіп був сином грецького принца Андрія і за народженням успадкував титул принца Грецького та Данського. Також він був правнуком данського короля Кристіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Миколи I.
- Після зречення престолу грецького короля Костянтина у 1922 році родину Філіпа вигнали з Греції, і вона оселилася в Парижі. У 1928 році Філіпа відправили до Лондону, а пізніше — до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті, де він познайомився з донькою короля Георга VI Єлизаветою.