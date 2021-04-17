У Британії поховали принца Філіпа. Труну привезли на машині, яку розробив сам померлий

У Великій Британії поховали принца Філіпа — чоловіка королеви Єлизавети ІІ, який помер минулого тижня у віці 99 років. На церемонії в каплиці Святого Георгія суворо дотримувалися протиепідемічних правил — усі присутні були в масках і тримали соціальну дистанцію.

На церемонії прощання з чоловіком королеви зібралася вся монарша родина. Також були присутні 730 військових, але через коронавірусні обмеження в каплиці не могло перебувати більш ніж 30 людей.

Труну з тілом Філіпа везли на автомобілі Land Rover його власної розробки. При цьому 94-річна королева їхала в авто зі своєю фрейліною в кінці процесії.

До каплиці труну внесли морські піхотинці. Відспівували принца четверо хористів.

Настоятель каплиці Святого Георгія розповів про «доброту, гумор і людяність» померлого принца, а також про «багато причин, з яких його довге життя стало благословенням» для британців.

«Нас надихала його непохитна відданість нашій королеві, його служіння народу й Співдружності, його хоробрість, стійкість і віра», — сказав священник.

Похорон відбувся на території Віндзорського замку, і публіку просили не намагатися потрапити всередину.

Єдиний відсутній на церемонії член монаршої родини — дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не прилетіла зі США через вагітність. Вона споглядає церемонію з дому.

Як повідомляє The Independent, у хвилину тиші за померлим до території замку наблизилася оголена жінка, яка викрикувала «врятуйте планету!» Поліція відвела її подалі, а потім позбирала розкиданий одяг.