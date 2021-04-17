В Британии похоронили принца Филиппа. Гроб привезли на машине, которую разработал сам умерший

В Великобритании похоронили принца Филиппа — супруга королевы Елизаветы II, скончавшегося на прошлой неделе в возрасте 99 лет. На церемонии в часовне Святого Георгия строго придерживались противоэпидемических правил — все присутствующие были в масках и сохраняли социальную дистанцию.
Об этом пишет BBC.
На церемонии прощания с мужем королевы собралась вся монаршая семья. Присутствовали также 730 военных, но в связи с коронавирусными ограничениями в часовне не могли находиться более 30 человек.
Гроб с телом Филиппа везли на автомобиле Land Rover его собственной разработки. При этом 94-летняя королева ехала в авто со своей фрейлиной в конце процессии.
В часовню гроб внесли морские пехотинцы. Отпевание провели четверо хористов. Настоятель часовни Святого Георгия рассказал о «доброте, юморе и человечности» умершего принца, а также о «многих причинах, по которым его долгая жизнь стала благословением» для британцев.
«Нас вдохновляла его непоколебимая преданность нашей королеве, его служение народу и Содружеству, его храбрость, стойкость и вера», — сказал священник.
Похороны прошли на территории Виндзорского замка, и публику просили не пытаться проникнуть внутрь.
Единственный отсутствующий на церемонии член монаршей семьи — жена принца Гарри Меган Маркл, которая не прилетела из США из-за беременности. Она наблюдает за церемонией из дому.
Как сообщает The Independent, в минуту молчания по умершему к территории дворца подошла обнаженная женщина, которая выкрикивала «спасите планету!» Полиция отвела ее в сторону, а потом собрала разбросанную одежду.
- Похороны принца Филиппа решили провести непублично из-за ситуации с коронавирусом в Великобритании. Королевская семья отказалась от таких регламентированных церемоний, как государственные похороны и прощание с умершим.
- В центре Лондона хотят установить памятник Филиппу. Вероятно, рядом с Букингемским дворцом. Там также находятся мемориалы короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.
- Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа.
- 99-летний принц Филипп попал в лондонскую больницу 17 февраля, где он провел 28 дней. Сначала герцога госпитализировали в связи с инфекцией, но 1 марта его перевели в клинику святого Варфоломея, чтобы обследовать сердце. Там у него обнаружили кардиологические проблемы и прооперировали. 9 апреля он умер.
- Принц Филипп был сыном греческого принца Андрея и по рождению унаследовал титул принца Греческого и Датского. Также он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I.
- После отречения от престола греческого короля Константина в 1922 году семью Филиппа выгнали из Греции, и она поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили в Лондон, а позже — в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где он познакомился с дочерью короля Георга VI Елизаветой.