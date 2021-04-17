В Британии похоронили принца Филиппа. Гроб привезли на машине, которую разработал сам умерший

В Великобритании похоронили принца Филиппа — супруга королевы Елизаветы II, скончавшегося на прошлой неделе в возрасте 99 лет. На церемонии в часовне Святого Георгия строго придерживались противоэпидемических правил — все присутствующие были в масках и сохраняли социальную дистанцию.

На церемонии прощания с мужем королевы собралась вся монаршая семья. Присутствовали также 730 военных, но в связи с коронавирусными ограничениями в часовне не могли находиться более 30 человек.

Гроб с телом Филиппа везли на автомобиле Land Rover его собственной разработки. При этом 94-летняя королева ехала в авто со своей фрейлиной в конце процессии.

В часовню гроб внесли морские пехотинцы. Отпевание провели четверо хористов. Настоятель часовни Святого Георгия рассказал о «доброте, юморе и человечности» умершего принца, а также о «многих причинах, по которым его долгая жизнь стала благословением» для британцев.

«Нас вдохновляла его непоколебимая преданность нашей королеве, его служение народу и Содружеству, его храбрость, стойкость и вера», — сказал священник.

Похороны прошли на территории Виндзорского замка, и публику просили не пытаться проникнуть внутрь.

Единственный отсутствующий на церемонии член монаршей семьи — жена принца Гарри Меган Маркл, которая не прилетела из США из-за беременности. Она наблюдает за церемонией из дому.

Как сообщает The Independent, в минуту молчания по умершему к территории дворца подошла обнаженная женщина, которая выкрикивала «спасите планету!» Полиция отвела ее в сторону, а потом собрала разбросанную одежду.