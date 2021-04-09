Принца Филиппа похоронят непублично. От церемоний с участием общественности отказались из-за пандемии коронавируса

В Великобритании не будет общественных церемоний, связанных со смертью мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, которому было 99 лет. От государственных похорон и публичного прощания решили отказаться из-за угрозы очередного всплеска коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Геральдической палаты Великобритании, похороны пройдут согласно завещанию Филиппа — с участием ограниченного круга лиц.

Таким образом, с умершим попрощаются без проведения государственных похорон — строго регламентированной публичной церемонии, как принято в случае смерти людей, чья жизнь имела важное государственное значение.

Также не будет церемонии прощания, во время которой тело должно находиться в помещении государственного здания, где общественность может выразить свое уважение к умершему.

«Тело его королевского высочества будет лежать в Виндзорском дворце перед похоронами, в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю и завещанию его королевского высочества», — сообщает Геральдическая палата.

Организацию прощания с принцем изменили, учитывая пандемию. Общественность призывают «не пытаться присутствовать или участвовать в тех или иных мероприятиях, связанных с похоронами».

Лидеры государств Британского содружества уже выразили свои соболезнования по поводу смерти Филиппа, сообщает CNN. Премьер Канады Джастин Трюдо назвал принца человеком «великой службы другим», который помогал десяткам канадских организаций, в частности Институту космоса и аэронавтики.

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил, что Филипп «не был чужаком» для страны, и отметил его тесную связь с Силами обороны.

Также свои соболезнования выразили действующие и бывшие лидеры других государств.