Принца Филиппа похоронят непублично. От церемоний с участием общественности отказались из-за пандемии коронавируса

В Великобритании не будет общественных церемоний, связанных со смертью мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, которому было 99 лет. От государственных похорон и публичного прощания решили отказаться из-за угрозы очередного всплеска коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Геральдической палаты Великобритании, похороны пройдут согласно завещанию Филиппа — с участием ограниченного круга лиц.
Таким образом, с умершим попрощаются без проведения государственных похорон — строго регламентированной публичной церемонии, как принято в случае смерти людей, чья жизнь имела важное государственное значение.
Также не будет церемонии прощания, во время которой тело должно находиться в помещении государственного здания, где общественность может выразить свое уважение к умершему.
«Тело его королевского высочества будет лежать в Виндзорском дворце перед похоронами, в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю и завещанию его королевского высочества», — сообщает Геральдическая палата.
Организацию прощания с принцем изменили, учитывая пандемию. Общественность призывают «не пытаться присутствовать или участвовать в тех или иных мероприятиях, связанных с похоронами».
Лидеры государств Британского содружества уже выразили свои соболезнования по поводу смерти Филиппа, сообщает CNN. Премьер Канады Джастин Трюдо назвал принца человеком «великой службы другим», который помогал десяткам канадских организаций, в частности Институту космоса и аэронавтики.
Глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил, что Филипп «не был чужаком» для страны, и отметил его тесную связь с Силами обороны.
Также свои соболезнования выразили действующие и бывшие лидеры других государств.
- Принц Филипп умер в пятницу утром в Виндзорском дворце. 99-летний член королевской семьи попал в лондонскую больницу 17 февраля, где он провел 28 дней. Сначала герцог был госпитализирован в связи с инфекцией, но 1 марта его перевели в клинику святого Варфоломея, чтобы обследовать сердце. Там у него обнаружили кардиологические проблемы и прооперировали.
- В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы. В течение 8 дней в королевстве не будут принимать новых законов, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел.
- Принц Филипп был сыном греческого принца Андрея и по рождению унаследовал титул принца греческого и датского. Также он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I.
- После отречения греческого короля Константина в 1922 году от престола семью Филиппа выгнали из Греции, и она поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили в Лондон, а позже — в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где он познакомился с дочерью короля Георга VI Елизаветой.