В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы, принца Филиппа.
Об этом сообщает Metro.
По всей стране приспущены флаги. В течение 8 дней в королевстве не будут принимать новые законы, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел. Отмечается, что после похорон королева продолжит находиться в трауре наедине, но вернется к своим государственным обязанностям. Члены королевской семьи будут держать траур в течение 30 дней.
«Как опытный водитель, каким он и был, принц Филипп помогал управлять королевской семьей и монархией, чтобы она оставалась институтом, бесспорно, жизненно важным для равновесия и счастья в нашей жизни», — заявил по этому поводу премьер-министр страны Борис Джонсон.
- Принц Филипп умер в пятницу утром в Виндзорском замке. 99-летний член королевской семьи попал в лондонскую больницу 17 февраля, где он провел 28 дней. Сначала герцога госпитализировали из-за инфекции, но 1 марта его перевели в клинику святого Варфоломея, чтобы обследовать сердце. Там у него выявили кардиологические проблемы и прооперировали.