В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы, принца Филиппа.

Об этом сообщает Metro.

По всей стране приспущены флаги. В течение 8 дней в королевстве не будут принимать новые законы, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел. Отмечается, что после похорон королева продолжит находиться в трауре наедине, но вернется к своим государственным обязанностям. Члены королевской семьи будут держать траур в течение 30 дней.

«Как опытный водитель, каким он и был, принц Филипп помогал управлять королевской семьей и монархией, чтобы она оставалась институтом, бесспорно, жизненно важным для равновесия и счастья в нашей жизни», — заявил по этому поводу премьер-министр страны Борис Джонсон.