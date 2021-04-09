У Великій Британії оголосили загальнонаціональний траур через смерть принца Філіпа

У Великій Британії оголосили загальнонаціональний траур через смерть чоловіка королеви, принца Філіпа.

Про це повідомляє Metro.

У всій країні приспущені прапори. Протягом 8 днів у королівстві не ухвалюватимуть нових законів, оскільки на цей період королева відходить від державних справ. Зазначається, що після похорону королева продовжить перебувати у траурі наодинці, але повернеться до своїх державних обовʼязків. Члени королівської сімʼї дотримуватимуться трауру протягом 30 днів.

«Як і досвідчений водій, яким він був, принц Філіп допомагав керувати королівською сімʼєю та монархією, щоб вона залишалася інституцією, безперечно, життєво важливою для рівноваги та щастя в нашому житті», — заявив з цього приводу премʼєр-міністр Борис Джонсон.