Принца Філіпа ховатимуть непублічно. Від церемоній за участі громадськості відмовились через пандемію коронавірусу

У Великій Британії не відбудеться громадських церемоній, пов’язаних зі смертю чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа, якому було 99 років. Від державного похорону та публічного прощання вирішили відмовитися через небезпеки чергового сплеску коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Геральдичної палати Великої Британії, похорон пройде як заповідав Філіп — за участі обмеженого кола осіб.
Таким чином з померлим попрощаються без проведення державного похорону — суворо регламентованої публічної церемонії, як прийнято у випадку смерті людей, чиє життя мало важливе державне значення.
Також не буде церемонії прощання, під час якої тіло має перебувати у приміщенні державної будівлі, де громадськість може висловити свою повагу до померлого.
«Тіло його королівської високості лежатиме у Віндзорському палаці перед похороном, у каплиці Святого Георгія. Це відповідає звичаю та заповіту його королівської високості», — повідомляє Геральдична палата.
Церемонію прощання з принцем змінили з огляду на пандемію. Громадськість закликають «не намагатися бути присутньою або брати участь у тих чи інших заходах, пов’язаних з похороном».
Лідери держав Британської співдружності вже висловили свої співчуття з приводу смерті Філіпа, повідомляє CNN. Прем’єр Канади Джастін Трюдо назвав принца чоловіком «величної служби іншим», який допомагав десяткам канадських організацій, зокрема Інституту космосу й аеронавтики.
Глава уряду Австралії Скотт Моррісон заявив, що Філіп «не був чужинцем» для країни, а також відзначив його тісний зв’язок із Силами оборони.
Крім того, свої співчуття висловили чинні та колишні лідери інших держав.
- Принц Філіп помер у пʼятницю вранці у Віндзорському палаці. 99-річний член королівської родини потрапив до лондонської лікарні 17 лютого, де він провів 28 днів. Спочатку герцог був госпіталізований у звʼязку з інфекцією, але 1 березня його перевели у клініку святого Варфоломія, щоб обстежити серце. Там у нього виявили кардіологічні проблеми і прооперували.
- У Великій Британії оголосили загальнонаціональний траур через смерть чоловіка королеви. Протягом 8 днів у королівстві не ухвалюватимуть нових законів, оскільки на цей період королева відходить від державних справ.
- Принц Філіп був сином грецького принца Андрія і за народженням успадкував титул принца грецького та данського. Також він був правнуком данського короля Кристіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Миколи I.
- Після зречення грецького короля Костянтина у 1922 році від престолу родину Філіпа вигнали з Греції, і вона оселилася в Парижі. У 1928 році Філіпа відправили до Лондону, а пізніше — до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті, де він познайомився з донькою короля Георга VI Єлизаветою.