Королева Великобритании вернулась к исполнению своих обязанностей — через 4 дня после смерти мужа

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа. Она приняла участие в официальном мероприятии по случаю увольнения по собственному желанию Уильяма Пила с должности лорда-камергера при Королевском дворе.

Об этом сообщает BBC.

Мероприятие проходило 13 апреля в Виндзорском замке. На нем 73-летний Пил вернул королеве церемониальную палочку и служебные отличия. На этой должности он пробыл более 14 лет. О своей отставке граф Пил объявил еще в прошлом году.

Уильям Пил. Buckingham Palace

На посту его заменит пэр Эндрю Паркер, бывший глава британской службы контрразведки МИ5.