Королева Великобритании вернулась к исполнению своих обязанностей — через 4 дня после смерти мужа

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа. Она приняла участие в официальном мероприятии по случаю увольнения по собственному желанию Уильяма Пила с должности лорда-камергера при Королевском дворе.
Об этом сообщает BBC.
Мероприятие проходило 13 апреля в Виндзорском замке. На нем 73-летний Пил вернул королеве церемониальную палочку и служебные отличия. На этой должности он пробыл более 14 лет. О своей отставке граф Пил объявил еще в прошлом году.
На посту его заменит пэр Эндрю Паркер, бывший глава британской службы контрразведки МИ5.
Отметим, что лорд Пил руководил организацией похорон герцога Эдинбургского Филиппа, известных как «Операция «Форт-Бридж». В Британии есть условное название плана траурных мероприятий в отношении членов королевской семьи. Этот план содержит действия правительства, англиканской церкви, полиции (в том числе службы столичной полиции), вооруженных сил, средств массовой информации, столичной администрации и лондонского транспорта. Для этого используют названия известных мостов в Соединенном Королевстве. «Операция «Мост Тей» (Operation Tay Bridge) — название для планов похорон королевы-матери Елизаветы. Те же слова «Мост Тей» использовались для сообщения о гибели принцессы Дианы и начала подготовки к ее похоронам, поскольку на этот случай не успели подготовить отдельную фразу. В случае смерти королевы Елизаветы II уже подготовили фразу — «Лондонский мост рухнул» (London Bridge is Down), ее сына принца Чарльза — «Операция «Менайский мост» (Operation Menai Bridge).
Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля. Королевская семья выдерживает двухнедельный траур. Похороны герцога состоятся в Виндзоре в субботу, 17 апреля. Его похоронят непублично, от церемоний с участием общественности отказались из-за пандемии коронавируса.