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Королева Великобритании вернулась к исполнению своих обязанностей — через 4 дня после смерти мужа

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Королева Великобритании вернулась к исполнению своих обязанностей — через 4 дня после смерти мужа

Facebook / The Royal Family

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа. Она приняла участие в официальном мероприятии по случаю увольнения по собственному желанию Уильяма Пила с должности лорда-камергера при Королевском дворе.

Об этом сообщает BBC.

Мероприятие проходило 13 апреля в Виндзорском замке. На нем 73-летний Пил вернул королеве церемониальную палочку и служебные отличия. На этой должности он пробыл более 14 лет. О своей отставке граф Пил объявил еще в прошлом году.

Уильям Пил.

Уильям Пил.

Buckingham Palace

На посту его заменит пэр Эндрю Паркер, бывший глава британской службы контрразведки МИ5.

Отметим, что лорд Пил руководил организацией похорон герцога Эдинбургского Филиппа, известных как «Операция «Форт-Бридж». В Британии есть условное название плана траурных мероприятий в отношении членов королевской семьи. Этот план содержит действия правительства, англиканской церкви, полиции (в том числе службы столичной полиции), вооруженных сил, средств массовой информации, столичной администрации и лондонского транспорта. Для этого используют названия известных мостов в Соединенном Королевстве. «Операция «Мост Тей» (Operation Tay Bridge) — название для планов похорон королевы-матери Елизаветы. Те же слова «Мост Тей» использовались для сообщения о гибели принцессы Дианы и начала подготовки к ее похоронам, поскольку на этот случай не успели подготовить отдельную фразу. В случае смерти королевы Елизаветы II уже подготовили фразу — «Лондонский мост рухнул» (London Bridge is Down), ее сына принца Чарльза — «Операция «Менайский мост» (Operation Menai Bridge).

Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля. Королевская семья выдерживает двухнедельный траур. Похороны герцога состоятся в Виндзоре в субботу, 17 апреля. Его похоронят непублично, от церемоний с участием общественности отказались из-за пандемии коронавируса.