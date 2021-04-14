Королева Британії повернулась до виконання своїх обовʼязків — через 4 дні після смерті чоловіка

Королева Великої Британії Єлизавета II повернулася до королівських обовʼязків через чотири дні після смерті свого чоловіка принца Філіпа. Вона взяла участь у офіційному заході з нагоди звільнення за власним бажанням Вільяма Піла з посади лорда-камергера при Королівському дворі.

Про це повідомляє BBC.

Захід відбувався 13 квітня у Віндзорському замку. На ньому 73-річний Піл повернув королеві церемоніальну паличку та службові відзнаки. На цій посаді він пробув понад 14 років. Про свою відставку граф Піл оголосив ще минулого року.

Вільям Піл. Buckingham Palace

На посаді його замінить пер Ендрю Паркер, колишній глава британської служби контррозвідки МІ5.