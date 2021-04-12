The Telegraph: В центре Лондона хотят установить памятник принцу Филиппу

В центре Лондона могут установить памятник покойному мужу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу.
Об этом пишет газета The Telegraph.
Эту идею, по данным издания, уже поддержали парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны. Премьер-министр страны Борис Джонсон, по данным источников газеты, скорее всего, также выразит свою поддержку.
Отмечается, что установка памятника частично будет финансироваться за счет пожертвований, которые сможет внести любой желающий.
Памятник планируют установить на улице Мэлл, рядом с Букингемским дворцом. Там также находятся мемориалы короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.
- Принц Филипп умер в прошлую пятницу, 9 апреля, утром в Виндзорском дворце. В июне ему должно было исполниться 100 лет. Принца будут хоронить непублично — от церемоний с участием общественности отказались из-за пандемии коронавируса. В Британии объявили общенациональный траур, в течение 8 дней в королевстве не будут принимать новых законов, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел.
- 99-летний член королевской семьи попал в лондонскую больницу 17 февраля, где он провел 28 дней. Сначала герцог был госпитализирован в связи с инфекцией, но 1 марта его перевели в клинику святого Варфоломея, чтобы обследовать сердце. Там у него обнаружили кардиологические проблемы и прооперировали.
- Принц Филипп был сыном греческого принца Андрея и по рождению унаследовал титул принца греческого и датского. Также он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I.
- После отречения греческого короля Константина в 1922 году от престола семью Филиппа выгнали из Греции, и она поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили в Лондон, а позже — в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где он познакомился с дочерью короля Георга VI Елизаветой.