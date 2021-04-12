The Telegraph: В центре Лондона хотят установить памятник принцу Филиппу

Эту идею, по данным издания, уже поддержали парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны. Премьер-министр страны Борис Джонсон, по данным источников газеты, скорее всего, также выразит свою поддержку.

Об этом пишет газета The Telegraph .

В центре Лондона могут установить памятник покойному мужу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу .

Отмечается, что установка памятника частично будет финансироваться за счет пожертвований, которые сможет внести любой желающий.

Памятник планируют установить на улице Мэлл, рядом с Букингемским дворцом. Там также находятся мемориалы короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.