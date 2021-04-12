The Telegraph: У центрі Лондону хочуть встановити пам’ятник принцу Філіпу

У центрі Лондону можуть встановити памʼятник покійному чоловіку королеви Великої Британії Єлизавети II принцу Філіпу.

Про це пише газета The Telegraph.

Цю ідею, за даними видання, вже підтримали парламентарії, які представляють найбільші політичні сили країни. Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, за даними джерел газети, швидше за все, також висловить свою підтримку.