Канада зупинила місію військових інструкторів в Україні через коронавірус

Канада тимчасово призупинила місію військових інструкторів в Україні через спалах коронавірусу. Більшість інструкторів на ізоляції.
Про це повідомляє CBC.
Кількість заражених військових не розкривають. Керівництво перевело членів оперативної групи на карантин. Це повинно стримати поширення COVID-19.
Усього на тренувальній місії в Україні перебуває близько 200 канадських фахівців. Вони розкидані по різних пунктах у центральній і західній Україні, при цьому основна частина контингенту розміщена в Яворові (Львівська область).
- В Україні ситуація з коронавірусом почала поліпшуватися. Країна пройшла пік заражень. Івано-Франківська та Закарпатська області вийшли з «червоної» зони. Мер Києва каже, що на Великдень готують додаткові правила карантину.
- Львів однак посилює карантин до 4 травня.