Канада остановила миссию военных инструкторов в Украине из-за коронавируса

Канада временно приостановила миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса. Большинство инструкторов на изоляции.

Об этом сообщает CBC.

Количество зараженных военных не раскрывается. Руководство перевело членов оперативной группы на карантин. Это должно сдержать распространение COVID-19.

Всего на тренировочной миссии в Украине находятся около 200 канадских специалистов. Они разбросаны по разным пунктам в центральной и западной Украине, при этом основная часть контингента размещена в Яворове (Львовская область).