Канада остановила миссию военных инструкторов в Украине из-за коронавируса

Канада временно приостановила миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса. Большинство инструкторов на изоляции.
Об этом сообщает CBC.
Количество зараженных военных не раскрывается. Руководство перевело членов оперативной группы на карантин. Это должно сдержать распространение COVID-19.
Всего на тренировочной миссии в Украине находятся около 200 канадских специалистов. Они разбросаны по разным пунктам в центральной и западной Украине, при этом основная часть контингента размещена в Яворове (Львовская область).
- В Украине ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Страна прошла пик заражений. Ивано-Франковская и Закарпатская области вышли из «красной» зоны. Мэр Киева говорит, что на Пасху готовят дополнительные правила карантина.
- Львов однако усиливает карантин до 4 мая.