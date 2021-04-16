Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая

Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила усиленный карантин во Львове до 4 мая.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.

Кроме того, власти города решили с понедельника, 19 апреля, вернуть за парты учащихся 1—4 классов. С 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколам Минздрава.

Также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания, но со строгим соблюдением карантинных требований.

Садовый сообщил, что городские больницы загружены на 63%. «Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор неутешительна. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами», — призвал мэр.