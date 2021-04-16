У Львові посилений карантин продовжили до 4 травня

Комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня.

Про це в Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.

Крім того, влада міста вирішила з понеділка, 19 квітня, повернути за парти учнів 1—4 класів. З 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом МОЗу.

Також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування, але із суворим дотриманням карантинних вимог.

Садовий повідомив, що міські лікарні завантажені на 63%. «Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно щоранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють у лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами», — закликав мер.