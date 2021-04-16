Російська прокуратура вимагає подвоїти термін засудженому українському активісту Приходьку

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок кримському активісту, українцю Олегу Приходьку, раніше засудженому до 5 років увʼязнення в колонії суворого режиму.

Про це пише «Кримська солідарність».

Адвокат активіста, Сергій Легостов заявив, що звинувачення буде домагатися для нього 11 років позбавлення волі. Раніше, 16 грудня 2020 року на засіданні в Південному окружному військовому суді прокурор вже просив для кримчанина 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у вʼязниці та штрафом у 200 тисяч рублів.

Захист зі свого боку готує доповнення до своєї апеляційної скарги. Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

Востаннє з Приходьком бачився генконсул України Тарас Малишевський в СІЗО-1 Ростова-на-Дону. Тоді українцю належало здати ПЛР-тест на коронавірус, щоб його перевели в інший ізолятор Ростовської області. Приходько від цієї процедури відмовився, оскільки звинувачення проти нього було побудовано на незаконному вилученні біологічних зразків і український активіст не довіряє співробітникам російської пенітенціарної системи.