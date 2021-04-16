Российская прокуратура потребовала удвоить срок осужденному украинскому активисту Приходько

Российская прокуратура подала апелляцию на приговор крымскому активисту, украинцу Олегу Приходько, ранее осужденному к 5 годам заключения в колонии строгого режима.

Об этом пишет «Крымская солидарность».

Адвокат активиста, Сергей Легостов заявил, что обвинение будет добиваться для него 11 лет лишения свободы. Ранее, 16 декабря 2020 на заседании в Южном окружном военном суде прокурор уже запрашивал для крымчанина Олега Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме и штрафом в 200 тысяч рублей.

Защита в свою очередь занимается подготовкой к дополнению своей апелляционной жалобы. Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.

Последний раз с Приходько виделся генконсул Украины Тарас Малышевский в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Тогда украинцу предстояло сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы его перевели в другой изолятор Ростовской области. Проходить эту процедуру он отказался, так как обвинение против него было построено на незаконном изъятии биологических образцов и украинский активист не доверяет сотрудникам российской пенитенциарной системы.