Ті ж квартири та 10 мільйонів рублів заробітку. У Росії опублікували декларацію Путіна

Президент Росії Володимир Путін задекларував за минулий рік 9,99 мільйона рублів (3,6 мільйона гривень) заробітку.

Про це повідомляє «Русская служба Би-би-си»

Видання зазначає, що це трохи більше, ніж було у 2019 році. У позаминулому році Путін заробив понад 9,7 мільйона рублів (3,5 мільйона гривень). Тоді доходи президента трохи зросли, як порівняти з 2018 роком, коли він заробив трохи більше ніж 8,6 мільйона рублів.

Путін, як і раніше, декларує дві квартири площею 77 і 153,7 квадратних метрів, гараж площею 18 квадратів, а також гаражне місце. У російського президента три автомобілі (два ГАЗ М21 і «Нива») й автомобільний причіп «Скіф».