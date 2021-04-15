Фонд Навального знайшов у Путіна нову дачу. Там є пивний ресторан, храм та СПА-комплекс на 7 тисяч квадратних метрів

Дача Путіна займає ділянку в 150 гектарів в північній частині острова. На цій площі, крім головного будинку, обладнані технічні будівлі й гостьові приміщення. Земля офіційно належить державі.

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував нове розслідування про «найсекретнішу» офіційну дачу президента країни Володимира Путіна. Вона знаходиться у Валдаї Новгородської області.

А на південній частині острова на 100 га насправді і розташовується резиденція — дача, лазні, інші споруди для розваги і відпочинку. Ця ділянка належить другу Путіна Юрію Ковальчуку і Управління справами президента орендує її — тобто платить із держбюджету Ковальчуку.

На південній частині розташований чотириповерховий особняк на 3 500 квадратних метрів. На березі стоїть китайський павільйон (це такий гостьовий будинок), ще є хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивний ресторан, а також дитячий майданчик і церква (на сайті РПЦ йдеться, що її назва «Володимирська»).

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран navalny.com

Також Управління справами президента орендує СПА-комплекс. Він площею 7 тисяч квадратних метрів і має 3 поверхи, два з яких під землею. Там є солярій, флоат-басейн, косметологічний, стоматологічний кабінет, кріокамери, лімфопрес, грязі та масажні ванни. В іншому крилі — 25-метровий басейн, оточений контрастними купелями й масажний блок (тут є подіум для тайського масажу, а в центрі кімнати — ліжко, зашторене тюлевим балдахіном).

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран navalny.com