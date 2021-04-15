Фонд Навального нашел у Путина новую дачу. Там есть пивной ресторан, храм и СПА-комплекс на 7 тысяч квадратных метров

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое расследование о «самой секретной» официальной даче президента страны Владимира Путина. Она находится в Валдае Новгородской области.
Текстовая версия расследования здесь, а видео — здесь.
Дача Путина занимает участок в 150 гектаров в северной части острова. На этой площади, кроме главного дома, оборудованы технические здания и гостевые помещения. Земля официально принадлежит государству.
А на южной части острова на 100 га на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие сооружения для развлечения и отдыха. Этот участок принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку и Управление делами президента арендует его — то есть платит из госбюджета Ковальчуку.
На южной части расположен четырехэтажный особняк на 3 500 квадратных метров. На берегу стоит китайский павильон (это такой гостевой дом), еще избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивной ресторан, а также детская площадка и церковь (на сайте РПЦ говорится, что ее название «Владимирская»).
Также Управление делами президента арендует СПА-комплекс. Он площадью 7 тысяч квадратных метров и у него 3 этажа, два из которых под землей. Там есть солярий, флоат-бассейн, косметологический, стоматологический кабинет, криокамеры, лимфопресс, грязи и массажные ванны. В другом крыле — 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями и массажный блок (здесь есть подиум для тайского массажа, а в центре комнаты — кровать, зашторенная тюлевым балдахином).
- После ареста российского оппозиционера Алексея Навального его «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в Геленджике расположен дворец российского президента. Все владения Путина в этом районе, включая значительное количество виноградников и собственный винный завод, можно сравнить с территорией 39 княжеств Монако.
- Позже издание Meduza узнало новые подробности о «дворце Путина». На самом деле имение еще масштабнее и идет вниз на целых 16 этажей, а на самой территории «дворца» есть две аквадискотеки — еще одна в «Диминой даче».
- Также у Путина есть дворец в оккупированном Крыму — в поселке Ореанда, под Ялтой. Раньше это была дача советских генсеков. Другая элитная резиденция Путина в Крыму построена недалеко от населенного пункта Олива, возле Алупки — на юге полуострова.
- Издание «Собеседник» нашло у Путина еще одну дачу — шале «Ачипсе» у курорта Красная Поляна в Краснодарском крае. Журналисты узнали о дорогой мебели и предметах интерьера для этого имения.