Фонд Навального нашел у Путина новую дачу. Там есть пивной ресторан, храм и СПА-комплекс на 7 тысяч квадратных метров

Дача Путина занимает участок в 150 гектаров в северной части острова. На этой площади, кроме главного дома, оборудованы технические здания и гостевые помещения. Земля официально принадлежит государству.

А на южной части острова на 100 га на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие сооружения для развлечения и отдыха. Этот участок принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку и Управление делами президента арендует его — то есть платит из госбюджета Ковальчуку.

На южной части расположен четырехэтажный особняк на 3 500 квадратных метров. На берегу стоит китайский павильон (это такой гостевой дом), еще избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивной ресторан, а также детская площадка и церковь (на сайте РПЦ говорится, что ее название «Владимирская»).

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Также Управление делами президента арендует СПА-комплекс. Он площадью 7 тысяч квадратных метров и у него 3 этажа, два из которых под землей. Там есть солярий, флоат-бассейн, косметологический, стоматологический кабинет, криокамеры, лимфопресс, грязи и массажные ванны. В другом крыле — 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями и массажный блок (здесь есть подиум для тайского массажа, а в центре комнаты — кровать, зашторенная тюлевым балдахином).

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