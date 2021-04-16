Те же квартиры и 10 миллионов рублей заработка. В России опубликовали декларацию Путина

Президент России Владимир Путин задекларировал за прошлый году 9,99 млн рублей (3,6 млн гривен) заработка.

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»

Издание отмечает, что это немногим больше, чем в 2019 году. В позапрошлом году Путин заработал чуть более 9,7 млн рублей (3,5 млн гривен). Тогда доходы президента немного выросли по сравнению с 2018 годом, когда он заработал чуть более 8,6 млн рублей.

Путин по-прежнему декларирует две квартиры площадью 77 и 153,7 кв. метров, гараж площадью 18 кв. метров, а также гаражное место. У российского президента три автомобиля (два ГАЗ М21 и «Нива») и автомобильный прицеп «Скиф».