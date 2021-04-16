Те же квартиры и 10 миллионов рублей заработка. В России опубликовали декларацию Путина

Президент России Владимир Путин задекларировал за прошлый году 9,99 млн рублей (3,6 млн гривен) заработка.
Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»
Издание отмечает, что это немногим больше, чем в 2019 году. В позапрошлом году Путин заработал чуть более 9,7 млн рублей (3,5 млн гривен). Тогда доходы президента немного выросли по сравнению с 2018 годом, когда он заработал чуть более 8,6 млн рублей.
Путин по-прежнему декларирует две квартиры площадью 77 и 153,7 кв. метров, гараж площадью 18 кв. метров, а также гаражное место. У российского президента три автомобиля (два ГАЗ М21 и «Нива») и автомобильный прицеп «Скиф».
- После ареста российского оппозиционера Алексея Навального его «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в Геленджике расположен дворец российского президента. Все владения Путина в этом районе, включая значительное количество виноградников и собственный винный завод, можно сравнить с территорией 39 княжеств Монако.
- Позже издание Meduza узнало новые подробности о «дворце Путина». На самом деле имение еще масштабнее и идет вниз на целых 16 этажей, а на самой территории «дворца» есть две аквадискотеки — еще одна в «Диминой даче».
- Также у Путина есть дворец в оккупированном Крыму — в поселке Ореанда, под Ялтой. Раньше это была дача советских генсеков. Другая элитная резиденция Путина в Крыму построена недалеко от населенного пункта Олива, возле Алупки — на юге полуострова.
- Издание «Собеседник» нашло у Путина еще одну дачу — шале «Ачипсе» у курорта Красная Поляна в Краснодарском крае. Журналисты узнали о дорогой мебели и предметах интерьера для этого имения.