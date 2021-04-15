Зеленський поговорив з головою Євроради — у України беззастережна підтримка від ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні розмови з президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Євросоюз висловив беззастережну підтримку суверенітету України на тлі ескалації війни Росією.
«ЄС твердий і єдиний у своїй беззастережній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України», — написав Мішель у Twitter.
Зеленський, у свою чергу, подякував за підтримку. «Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства — запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів», — наголосив президент, додавши, що основну увагу під час спілкування було приділено загостренню безпекової ситуації на сході України. Зеленський детально поінформував Мішеля про розвиток подій.
Він також зазначив, що обговорював з Мішелем «Кримську платформу».
- 11 березня РНБО ухвалила проєкт Стратегії з деокупації Криму.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що під час саміту «Кримської платформи» буде представлений український і міжнародний план деокупації півострова. Саміт запланований на літо.
- «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.