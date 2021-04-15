Зеленський поговорив з головою Євроради — у України беззастережна підтримка від ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні розмови з президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Євросоюз висловив беззастережну підтримку суверенітету України на тлі ескалації війни Росією.

«ЄС твердий і єдиний у своїй беззастережній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України», — написав Мішель у Twitter.

Зеленський, у свою чергу, подякував за підтримку. «Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства — запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів», — наголосив президент, додавши, що основну увагу під час спілкування було приділено загостренню безпекової ситуації на сході України. Зеленський детально поінформував Мішеля про розвиток подій.

Він також зазначив, що обговорював з Мішелем «Кримську платформу».