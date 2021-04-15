Зеленский поговорил с главой Евросовета — у Украины безоговорочная поддержка от ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Евросоюз выразил безоговорочную поддержку суверенитета Украины на фоне эскалации войны Россией.

«ЕС тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Мишель в Twitter.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за поддержку. «Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества — залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней», — подчеркнул президент, добавив, что основное внимание при общении было уделено обострению ситуации безопасности на востоке Украины. Зеленский подробно проинформировал Мишеля о развитии событий.

Он также отметил, что обсуждал с Мишелем «Крымскую платформу».